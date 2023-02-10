Şanlıurfa´da 2 bin 200 çadır kuruldu; taziye evleri, barınma amaçlı vatandaşlara açıldı



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu 10 ilden Şanlıurfa´da depremzedeler için 2 bin 200 çadır kuruldu. Kabul faaliyetleri ve yemek ikramlarının yasaklandığı taziye evleri kente barınma amacıyla kullanılmaya başlandı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 170 kişinin yaşamını yitirdiği 3 bin 294 kişinin yaralandığı Şanlıurfa´da enkazda arama-kurtarma çalışmaları son buldu. Depremde yıkılan binaların moloz ve enkazları temizlenmeye çalışılırken, hayatlarını kaybedenler ise yakınları tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi. Depremde kentte 4 bin 727 binada da hasar oluştu. Yaşanan depremin ardından riskli binalarda hasar tespitti Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü´nce tespit edilmeye çalışılıyor. Halen Bahçelievler, Yenişehir, Karaköprü semtlerinde bulunan riskli binaların bulunduğu cadde ve sokaklar araç ve yayalara kapatıldı. Depremin ardından vatandaşlar, daha güvenli olan kırsal mahallelerdeki tek katlı yığma evlerde kalmaya başladı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, AFAD ile diğer yardım kuruluşları temsilcileri, çadırda ve fuar alanında kalan vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için koordinasyon sağlamaya devam ediyor.

2 BİN 200 ÇADIR KURULDU

Kentte, depremzedeler için çadır kurulumu da devam ediyor. Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde şu ana kadar 2 bin 200 çadır kuruldu. AFAD tarafından Şanlıurfa'ya gönderilen çadırlar, Valilik ve kaymakamlıkların koordinasyonunda belirlenen alanlara getiriliyor. Çadırların kurulumları ise AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı´ ekipleri tarafından yapılıyor.

TAZİYE EVLERİ YASAKLANDI

Şanlıurfa'da deprem sonrası camiler, taziye evleri, spor salonları vatandaşların barınması için açıldı. Bu sırada taziye evleri için de Viranşehir Kaymakamlığı açıklama yaptı. Kaymakamlık, Şanlıurfa Valiliği´nin taziye evlerinde taziye kabul faaliyetlerini durdurduğunu yemek ikramında bulunulmasının yasaklandığını açıkladı. Taziye evleri kentte sadece barınma amacıyla kullanılacağı belirtildi. Viranşehir Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Deprem sonrası vatandaşlarımızın barınma ihtiyacının karşılandığı taziye evlerinde taziye kabul faaliyetlerinin durdurulması ve yemek ikramında bulunulması Şanlıurfa Valiliğimizce yasaklanmış olup taziye evleri sadece barınma amacıyla kullanılacaktır."

DEPREMDEN ETKİLENEN ÇOCUKLARA SPOR TERAPİSİ

Depremin vurduğu Şanlıurfa´da tüm kurumların destekleriyle yaralar sarılıyor. Depremden en çok etkilenen çocuklar için sporla terapi verilmeye başlandı. Büyükşehir Belediyesi spor tesislerinde barınan depremzede ailelerin çocuklarına sporla psikolojik destek sağlanıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları ile Tenis Dünyası´nda kalan çocuklar için harekete geçen antrenörler, günün büyük bir bölümünü çocuklara ayırıyor. Uzman antrenörler, depremden en çok etkilenen çocuklara spor eğitimi vererek bir nebzede olsa depremi unutturmaya çalışıyorlar. Depremden etkilenen çocuklar sporla zaman geçirip kötü günleri unutmaya çalışıyor. Top koşturan çocukların yüzlerinde tebessüm eksik olmadı.

Öte yandan depremden etkilenen ve evleri hasarlı olan karayoluyla ve havayoluyla 153 uçak seferiyle 13 bin 500 kişi başka illere nakledildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-02-10 16:58:25



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