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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı toplamda 21 bin 848'e yükseldi. 80 bin 104 vatandaşımız ise yaralı olarak kurtarıldı. DHA-Gündem Türkiye-Şanlıurfa

2023-02-11 17:01:02



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