Erdoğan: Milletimizi kışkırtan kaos tüccarlarına karşı müsamahasız davranıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa Turgut Özal Parkı´nda AFAD çadırlarında kalan vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Erdoğan, kendisi için uzun kuyruk oluşturan vatandaşlara sevgi gösterisinde bulundu. Burada basın açıklamasında bulunan Erdoğan, ""Millet olarak tarihimizin en büyük afetlerinden birini yaşadık. Pazartesi günü meydana gelen depremler 10 ilimizde çok ciddi yıkıma ve can kaybına yol açtı. Şu ana kadarki tespitlere göre 21 bin 848 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bu depremlerde 80 bin 104 insanımız da yaralı olarak kurtuldu. Şanlıurfa'da 19'u tamamen yıkık olmak üzere oturulamaz hale gelen 164 binada diğer şehirlerden yaralı olarak gelenlerle birlikte 335 vatandaşımız maalesef şehadete yürüdü. 5 bin 752 vatandaşımız yaralı olarak kurtulmayı başardı. Hayatını kaybeden her bir kardeşime Allah´tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yararlılara acil şifalar diliyorum. Asrın felaketi olarak tarif edilen bu büyük deprem, toplamda 13,5 milyon insanımızın yaşadığı 500 kilometrelik bir alanda yıkım etkisi yapmıştır. Böylesine geniş bir alanda ve bu kadar çok nüfusu etkileyen bir deprem dünyada eşine az rastlanır bir felakettir. Dünyanın önde gelen deprem uzmanlarını bile dehşete düşüren bu felaketin derin izlerini yıkım yaşayan illerimizde tüm çıplaklığıyla görmek mümkündür. Bu felaketin yıkım etkisinin, Cumhuriyet dönemindeki 1939 Erzincan ve 1999 Marmara depremlerinden bile kat be kat fazla olduğu ortadadır" dedi.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Şanlıurfa´da perşembe günü itibari ile arama kurtarma çalışmalarını tamamladık. Enkaz kaldırma ve hasar tespit faaliyetlerimizi de kısa sürede sonuçlandırarak yeniden inşa ve ihya çalışmalarımıza başlayacağız.

"HALİHAZIRDA YURTLARIMIZDA 460 BİN VATANDAŞIMIZ BARINIYOR"

Halihazırda, sadece MEB´e bağlı okullarımızda, yurtlarımızda, uygulama otellerinde ve öğretmen evlerinde 460 bin vatandaşımız barınıyor. Geçici barınma merkezlerimizde 1 milyon 100 bin kişi var. Ev sahibi ve kiracıların tamamını kapsayacak şekilde 5 bin lira ile 2 bin lira arasında değişen kira destek programı oluşturduk. Evleri yıkılan veya oturulamayacak hâle gelen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları ve taşınmaları için hane başına 15 bin lira ödemede bulunacağız. Depremzedelerin barınma sorunlarını hızla çözmelerine yardımcı olacak her türlü tedbiri alıyoruz.

'KAOS TÜCCARLARINA KARŞI MÜSAMAHASIZ DAVRANIYORUZ'

Güvenlik güçlerimize evlere ve işyerlerine dadanan yağmacılara, Ticaret Bakanlığımıza temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını arttıran fırsatçılara asla göz açtırmamaları talimatını verdim. Aynı şekilde, özellikle sosyal medya üzerinden yalan ve asılsız haberler yaymak suretiyle milletimizi kışkırtan kaos tüccarlarına karşı müsamahasız davranıyoruz." Erdoğan, temasları kapsamında çadırda kalan ailelerle görüştü. Ardından kentten ayrılmak üzere havalimanına geçti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

