Kılıçdaroğlu: Her elini kolunu sallayanın müteahhit olmadığı bir Türkiye istiyoruz



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da depremzedelerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye, büyük ve çok güzel bir ülke. Bu tür acılar maalesef zaman zaman karşılaştığımız acılar. Umuyoruz ve diliyoruz, artık kentlere gerekli önem, değer verilir. Binalar sağlıklı ve sağlam yapılır. Her elini kolunu sallayanın müteahhit olmadığı, inşaat yapmadığı bu işte yetkin insanların çalıştırıldığı, belediyelerin daha dikkatli, görevlerine daha fazla özen verdiği bir Türkiye istiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'daki incelemelerinin ardından Şanlıurfa'ya geldi. Kılıçdaroğlu'na; CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bülent Tezcan ve Ahmet Akın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile CHP'li milletvekilleri eşlik etti. Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde konaklayan depremzedeleri ziyaret eden Kılıçdaroğlu, karşılaştığı çocuklarla yakından ilgilenip depremzedeler ile sohbet etti. Şanlıurfa'da enkaz bölgesinde incelemelerde bulunan Kılıçdaroğlu, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah´tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunarak, şunları söyledi:

"Türkiye, büyük ve çok güzel bir ülke. Bu tür acılar maalesef zaman zaman karşılaştığımız acılar. Umuyoruz ve diliyoruz, artık kentlere gerekli önem, değer verilir. Binalar sağlıklı ve sağlam yapılır. Her elini kolunu sallayanın müteahhit olmadığı, inşaat yapmadığı bu işte yetkin insanların çalıştırıldığı, belediyelerin daha dikkatli görevlerine daha fazla özen verdiği bir Türkiye istiyoruz."

ŞANLIURFA'DA BİR GECE KONAKLAYACAK

Geceyi Şanlıurfa´da geçireceklerini açıklayan Kılıçdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamasında şunları kaydetti.

"Bugün önce Malatya´ya uğradık. Sonra Diyarbakır´a uğradık. Şimdi Şanlıurfa´dayız. Geceyi burada, Şanlıurfalı kardeşlerimiz ile beraber geçireceğiz. Büyükşehir belediye başkanı arkadaşlarımla bu gezileri yapıyoruz. Yaşanan sorunları doğrudan vatandaşın kendisinin bize anlatmasını ve biz de sorunlara çözüm üretmek için çaba harcıyoruz. Onlar anlatıyorlar, biz de sorunlara vakıf olduktan sonra çözüm üretmeye çalışıyoruz."

'VATANDAŞTAN TOPLANAN VERGİLERİN DOĞRU, GÜVENLİĞİ İÇİN HARCANDIĞI BİR SÜRECİ BAŞLATMAK ZORUNDAYIZ'

Kılıçdaroğlu, deprem coğrafyasında yaşandığını belirterek, "Elbette ki bir deprem coğrafyasında yaşıyoruz. Ama en azından dayanıklı binalar yapmak, insanların hayatını tehlikeye atmamak gibi siyasetçilerin bir görevi vardır. Vatandaştan toplanan vergilerin doğru yere harcandığı, vatandaşların güvenliği için harcandığı, binaların sağlıklı bir zeminde inşa edildiği bir süreci başlatmak zorundayız. Yapmadığımız takdirde bu tür acılarla karşılaşıyoruz. Sonunda ölenlere Allah´ta rahmet, diğer vatandaşlarımıza da başsağlığı diliyoruz" dedi.

'HEPİMİZ BU KENTLERDE HUZUR İÇİNDE YAŞAYABİLMELİYİZ'

Kılıçdaroğlu, artık kentlerin yaşanabilir hale getirilmesi gerektiğini belirterek, "Artık deprem eğer olacaksa kentlerde dayanıklı binalar olmalı. Kentler, yaşanabilir olmalı. Hepimiz bu kentlerde huzur içinde yaşayabilmeliyiz. Ben tekrar Şanlıurfalı kardeşlerime hem iyi akşamlar diliyorum hem morallerini bozmamalarını diliyorum. Türkiye büyük, güzel ve zengin bir ülke. Bu zenginlik, büyüklük içinde hepimiz görevimizi yaptığımız zaman göreceksiniz daha güzel bir Türkiye'de hep beraber, birlikte yaşayacağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAKÖmer ŞULUL

2023-02-11 20:47:54



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