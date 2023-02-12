Erbil'den yola çıkan yardım konvoyu Şanlıurfa´ya ulaştı



Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin yaşandığı bölgelerde kullanılmak üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından 70 iş makinesi ve yardım kolileri Şanlıurfa´ya ulaştı. Depremde etkilenen ve evleri hasarlı olan vatandaşlar için kurumlar seferber olarak yaraları sarmaya çalışıyor.

Türkiye´ye sınır komşusu olan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Barzani Yardım Vakfınca gönderilen 70 iş makinesi depremden etkilenen Şanlıurfa'ya ulaştı. İş makinelerini ve yardım malzemelerini taşıyan konvoy Adıyaman ile Hatay´a gönderildi. Şanlıurfa´da oluşturulan bir depoya yardım malzemelerini indiren vakfın sorumluları Türkiye'ye Neçirvan Barzani'nin geçmiş olsun dileklerini getirdiklerini söyledi. Depremin vurduğu Türkiye'nin acısını yüreklerinde hissettiklerini vurgulayan Barzani Vakfı'nın yetkilileri "Türkiye´de yaşanan depremden 9 saat sonra ekiplerimiz Türkiye'ye giriş yaptı. 40 araçlık ekip ilk etapta geldi. Şu an ise 70 iş makinesini taşıyan konvoy Türkiye'ye girmiş durumda. Adıyaman'da çalışmalara başlayacağız. Bu acıyı paylaşmak bizleri birleştiriyor. Irak halkı da gelişmeleri yakından takip ediyor" diye konuştu.

KENTTE YARALAR SARILIYOR

Depremden etkilenen iller arasında yer alan Şanlıurfa´da 335 kişinin öldüğü, 5 bin 752 yaralandığı kentte yaralar sarılmaya çalışılıyor. Can güvenliği dolayısıyla parklarda kurulan çadırlarda ve fuar alanında kalan vatandaşlara belediye ekiplerince günde 3 öğün sıcak yemek servisi yapılırken, battaniye ve ısıtıcı ihtiyaçları ise karşılanıyor. Yine kent merkezinde gönüllü ev kadınları ve vatandaşlar, deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlanan kumanyaların paketleme işinde çalıştıkları görüldü.

'PARAYLA HASAR TESPITI YAPANLARA ITIBAR ETMEYİN

Depremin izlerinin silinmesi için yıkılan 19 binada enkaz ve moloz temizleme çalışma başladı. Kentte depremin Bahçelievler, Yenişehir ve Karapörü semtlerinde bulunan 164 riskli binanın bulunduğu sokaklar yaya ve araç trafiğine kapalı vaziyette tutuluyor. Evlerindeki hasarı tespit etmek için çok sayıda fırsatçı teknik elemanların, para karşılığında rapor hazırladığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçen Şanlıurfa Valiliği, parayla hasar tespiti yapanlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu. Hasar tespit çalışmalarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı teknik çalışanlar tarafından yapıldığı aktarıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki 135 ekibin kent genelinde hasar tespit çalışması yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Deprem sonrası hasar tespit çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı teknik elemanlarımızca yapılmaktadır. Para karşılığı bu işi yaptığını ifade eden kişi ve kurumlara kesinlikle itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki savcılıklara Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulması için yazı gönderdi. Yazıda, "Deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili delil toplama işlemleri formu"na yer verildi.

ASILSIZ İHBARLAR EKİPLERİ ZORA SOKUYOR

Şanlıurfa´da yıkıcı depremin ardından rsikli bulunan binalardan çatlama sesi duyup ihbarda bulunan kişilerin sayısının artması üzerine 112, itfaiye, polis ve ADAF ekiplerini zora sokuyor. Yaşanan bu ihbarlar üzerine Şanlıurfa Valiliğince yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da "Haliliye ilçesi Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde bina çöktü" ihbarında bulunması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaklaşık bir saat süren inceleme ve olay yeri tespitinin ardından ihbarın asılsız olduğu tespit edildi. Açıklamada, "Asılsız ihbarda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatıldı. Lütfen asılsız ihbarlarda bulunup halkı paniğe sevk etmeyin" ifadeleri kullanıldı.

291 OKULDA ONARIM ÇALIŞMA BAŞLADI

Depremin vurduğu iller arasında yer alan Şanlıurfa´da İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, depremlerin ardından il genelindeki okulların durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Deprem sonrası hasar tespit çalışmalarının sağlıklı yapılması için okulların tatil edildiğini hatırlatan Kurt, "Yapılan incelemeler sonucunda toplamda 2058 okulumuzdan 1965 tanesinde herhangi bir hasar bulunmadığı tespit edildi. Hala tüm okullarımızın ayrıntılı kontrolleri devam etmekte olup, sıvası ve boyası zarar gören hasarsız 291 okulumuzun onarımı için de çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Okul binalarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı denetim ekipleri tarafından da detaylı bir şekilde inceleneceğini ve güvenli olduğu tespit edilen okullara dair raporların ilgili kurumlara sunulacağını belirten Kurt, çocukların yaşamış olduğu korku ve endişeyi gidermek için de oluşturulan kriz müdahale ekibindeki öğretmen ve uzmanlarla sosyal aktivite ve rehberlik hizmetlerine yönelik uygulamaların sürdüğünü kaydetti.

SPOR SALONUNDA BEBEK DÜNYAYA GELDİ

Depremde etkilenerek spor salonlarına sığınan depremzede bir ailenin Elizan isimli kız bebeği dünyaya geldi. Bebeğin fotoğrafını sosyal medya hesabından "Umut asla tükenmiyor" ifadeleriyle paylaşan Şanlıurfa Valiliği, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa´mızda spor salonuna sığınan bir ailemizin bebeği dünyaya geldi. İsmi Elizan. Onu buralarda daha güzel bir şekilde karşılamak isterdik. Ama güzellikleri o bize getirdi. Elizan bebek hoş geldi" ifadesini kullandı.

SABAHA KADAR HIRSIZLIK İHBARI YAPILIYOR

Kent merkezi ve ilçelerinde yaşanan depremin ardından evlerini boşaltarak güvenli bölgelerde yaşayan vatandaşları bu kez hırsızlık vakaları endişe etmelerine yol açtı. Yüksek katlı binaların çoğunlukta bulunduğu Karaköprü, Bahçelievler, Esentepe Mahallesinde vatandaşların dönüşümlü olarak evlerinin bulunduğu binalarda nöbet tutmaya başladıkları kaydedildi. Kentte havanın kararmasının ardından sabaha kadar vatandaşlar, polis ihbar hattına çok sayıda hırsızlık ihbarı verdiği ileri sürüldü.

Depremde hayatlarını kaybedenler, gözyaşları arasında toprağa verilirken, taziyelerin ise telefon ve sosyal medya üzerinde kabul edildiği görüldü. Kentte arama kurtarma çalışmalarının son bulması üzerine gönüllülerin ise yanlarına aldıkları yardım kolileriyle birlikte depremin vurduğu komşu il olan Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay´a gittikleri görüldü. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-02-12 17:04:27



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