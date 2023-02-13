Şanlıurfa Valisi Ayhan: 340 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 919 kişi taburcu oldu



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA Valisi Salih Ayhan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da 340 kişinin hayatını kaybettiğini, hastanelerde tedavi gören 8 bin 919 kişinin ise taburcu edildiğini söyledi.

Şanlıurfa Valisi Ayhan, düzenlediği toplantıda, son depremde 20 binanın yıkıldığını, ilk günden itibaren 8 bin 681 kişinin sahada aktif görev yaptığını söyledi. Enkaz altında kalan kişilerin, ilk 72 saatte, 1318 arama ekibinin yoğun mücadelesiyle çıkarıldığını vurgulayan Ayhan, "Kentimizde ve diğer afet bölgesi illerinde toplam 340 Şanlıurfalı hayatını kaybetmiştir. Otopsi işlemleri ve defin işleri burada yapılıyor. Enkazda ilk 72 saatte yaralı çıkarılan vatandaşımızın sayısı ise 144'tür. Depremden etkilenerek hastaneye müracaat edip tedavi sonrası taburcu olanların sayısı ise 8 bin 919'dur. Şu an serviste yatan hasta sayımız ise 313'tür" diye konuştu.

Kentte 91 yerde 3 bin 186 çadır kurulduğunu ve yaklaşık 25 bin kişinin barındığını dile getiren Ayhan, "Cami, okul, taziyeevleri, salon gibi 871 ayrı mekanda da 145 bin 930 kişi konaklıyor. Psikolojiksosyal destek verilen kişi sayısı da 58 bin kişidir. Yine kentimizde hasar tespit çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

Vali Ayhan, Şanlıurfa'da 82 bin konutta hasar tespitinin yapıldığını da vurgulayarak, "Deprem riskinin ve mukavemetlerinin ölçülerek vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde evlere dönmesi için yoğun çalışma yapıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 82 bin konutun hasar tespiti yapıldı. Bu konutlar, vatandaşımıza e-Devlet üzerinden 'hasar.gov.tr' adresi aracılığıyla bildiriliyor. Hasar tespiti sonrası evi hasarsız veya az hasarlıysa vatandaşımızın evine dönmesinde bir sakınca yoktur. 137 ekibimiz gece gündüz çalışmaktadır. Vatandaşımızın başında olmadığından dolayı tespit edilemeyen evlerimiz var. Evlere girilemediği için bazı tespitler yapılamıyor. Vatandaşımız binasının yakınında beklerse hasar tespitinde ikinci bir iş yoğunluğu da oluşmaz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-02-13 15:45:31



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