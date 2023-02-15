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Şanlıurfa Valisi Ayhan: Hedefimiz bir hafta içerisinde hasar tespit çalışmasını bitirmek

DHA

Şanlıurfa Valisi Ayhan: Hedefimiz bir hafta içerisinde hasar tespit çalışmasını bitirmek


Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA Valisi Salih Ayhan, 200'e yaklaşan ekiple kent genelinde hasar tespit çalışmasının sürdürüldüğünü belirterek, "Şanlıurfa'da 373 bin binamız var. Hedefimiz bir hafta içerisinde hasar tespit çalışmasını tamamen bitirmektir"dedi.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat saat 04.17´de merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7.7, aynı gün saat 13.24´te ise bu kez merkez üssü Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Şanlıurfa'nın da aralarında olduğu 10 ilde hasara yol açtı. Aramakurtarma çalışmalarında sona gelinen kentte enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Vali Ayhan, "Şu an günde ortalama 50 bine yakın eve bakıyorlar. Şanlıurfa'da 373 bin binamız var. Hedefimiz bir hafta içerisinde hasar tespit çalışmasını tamamen bitirmekti. Hafta sonuna doğru bitireceğimize inanıyoruz. Hasarsız ve az hasarlılara vatandaşlarımız girebilir. Diğer orta ve ağır hasarlılar için vatandaşımız yetkililerin talimatına uygun hareket etmek zorundadır. Özellikle ağır hasarlılarda kesinlikle girilmemesini arzu ediyoruz. Vatandaşımızın bu doğrultuda hareket etmesi gerekiyor" dedi.
EKİPLERE HAKARET EDEN MUHTAR GÖREVDEN ALINDI
Şanlıurfa'da hasar tespit çalışmalarına katılan ekiplere müdahale ettiği iddia edilen Esentepe Mahalle Muhtarı Ömer Bağıran, görevden uzaklaştırıldı. Evlerinin değeri düşmemesi için görevlilere müdahale ettiği ileri sürülen muhtarla ilgili Karaköprü Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Esentepe Mahalle Muhtarı Ömer Bağıran, hakkındaki iddialar ile ilgili soruşturma tamamlanıncaya kadar görevden uzaklaştırılmış olup, yerine 1´inci Aza Halil Esmer geçici olarak vekaleten görevlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
DEPREMZEDELERE PSİKOLOJİK DESTEK
Şanlıurfa´da 2 büyük depreme yakalanan vatandaşlara yönelik `Kırmızı yelekliler´ olarak da adlandırılan psikososyal destek ekipleri, Şanlıurfa'da deprem nedeniyle kurulan çadırlarda vatandaşların sorunlarını dinliyor ve psikolojik destek sağlıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde görev yapan ve "kırmızı yelekliler" olarak adlandırılan 200 psikososyal destek ekibi, kentteki ve ilçelerdeki depremzedelerle görüşüyor. Ekip, ihtiyaç analizi yapıp, psikolojik travma yaşayanlara destek sağlıyor.
YARALI HAYVANLAR TEDAVİ EDİLİYOR
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Şanlıurfa'da yaralanan sahipsiz hayvanlar tedavi ediliyor. Sokakta kalan hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için belirlenen alanlara köpek ve kedi maması bırakılıyor.Depremde yaralanan hayvanlar, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından toplanıyor, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedavi ediliyor.
VALİ AYHAN: DEVLET KİMSENİN YAPTIĞINI YANINA KAR BIRAKMAZ
Şanlıurfa´da hayatın normalle dönmesi için bütün kurumlarla birlikte hızlı çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentteki binalarda incelemenin cumhuriyet başsavcılığınca titiz bir şekilde devam ettiğini belirterek şunları söyledi:
"İlk yıkılan apartmanla ilgili adli işlemler başladı. 14 kişiye işlem yapılan var bunlardan 3 kişi vefat etti. Birisi şu an hastanede tedavi görüyor, 10 kişiye gözaltı kararı verildi, 10 kişiden 4 kişi de tutuklandı. Diğerlerine de adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı. Bu çalışmalar diğer tüm apartmanlar içinde peyderpey devam edecek. Bu yapılan çalışma sadece bir apartman içinde muhakkak ki bu sayı artacak. Vatandaşlarımız müşteri olsun devlet hiçbir zaman kimsenin yaptığını yanına kar bırakmaz, yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Bunu söyleyebilirim. Özellikle bu konuda vatandaşlarımızın müsterih olmalarını istiyorum" diye konuştu.
KOLON KESMENİN AFFEDİLECEK BİR DURUMU YOK
Şanlıurfa´da bina girişlerinde ve marketlerde kolon kesme olaylarıyla ilişkin açıklamada bulunan Vali Ayhan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Kolon kesme olayı sürekli konuşulan bir konu oldu, detaylı incelemeler sonrası bu durum netlik kazanacak. Eğer böyle bir durum söz konusuysa bunun affedilir hiçbir yanı olmayacak. Bu durumdan ders alınarak, arkadaşlara şu talimatı verdik; `Şehirde market ve benzeri tüm işletmeler geziliyor. Böyle kolon kesme gibi bir durum var mı, diye kontroller yapılıyor. Yapılmışsa eğer bununla ilgili işlemler yapıldığını da söylemek istiyorum."
TELEFONDA HER İSTEDİĞİNİ PAYLAŞMA DÖNEMİ BİTTİ
Şanlıurfa´da sosyal medya üzerinde asılsız paylaşımlara tepki gösteren Vali Salih Ayhan, "Dün bir paylaşım yapıldı, nasıl paylaşım, deprem üzerinden 9 gün geçti, 'enkazın altında vatandaş varmış, hafriyat çalışmalarında ortaya çıktı. Burası Şanlıurfa her şey olur' diye paylaşım yapılmış. Bu paylaşımda birincisi, çalışmaların itibarsızlaştırılması var. Güvensiz bir ortam varmış algısı oluşturmak var. İkincisi, devlete olan güveni sarsmak var. Ve diğer binalarda da böyle bir durum var mı diye şüphe bırakmak var. Her yönüyle bir fecaat. Biz de diyoruz ki keşke kurtulsa bir canlı, eğer idari bir sorun bir sıkıntı varsa çekmeye de hazırız. Şimdi nedir, ben telefonla uğraşırken öyle bir yerden kulağıma geldi, ben de paylaştım. Şimdi telefon elinde öyle her istediğini paylaşma dönemi bitti. Millet travma yaşıyor, millet trajikomik olaylar yaşıyor, her bilgi şu an satılacak durumda çünkü onu alıp teyit etme zamanı da yok. Biz Urfa'da da bu minvalde 16 hesap tespit ederek, tutuklananlar da var. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Doğru haberlere karşı diyebileceğimiz hiçbir şey yoktur ama öyle canım sıkıldı bir tweet atayım, bu tür asılsız tweetlere asla müsaade etmeyeceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2023-02-15 17:37:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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