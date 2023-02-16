Şanlıurfa'da deprem soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı, hasarlı binalar yıkılıyor



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 14 kişinin öldüğü apartmanın inşaat mühendisinin de aralarında olduğu 4 kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 8´e çıkarken, kentteki riskli binaların yıkımına da başlandı.

Şanlıurfa'da 340 kişinin yaşamını yitirdiği depremlerden etkilenen binalarda hasar tespit çalışması devam ederken, riskli yapıların yıkımına da başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde 150 kişilik ekip, 229 bin 605 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yaptı. Çalışmalarda 2 bin 725 yapının acil yıkılması kararlaştırıldı.

Kentin farklı bölgelerinde yıkılan binaların enkazında, molozlar bulundukları yerden iş makineleriyle alınıp kamyonlara yükleniyor. Görevliler, çalışmalarda bulunan değerli eşyaları ise tutanakla polis ekiplerine teslim ediyor. Savcılık incelemesi için de enkazdan beton, demir ve karot örnekleri alınıyor.

TUTUKLU SAYISI 8'E ÇIKTI

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, 14 kişinin öldüğü Özabacılar Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme tamamlandı. İncelemede kusuru olduğu gerekçesiyle İstanbul'da yakalanıp Şanlıurfa'ya getirilen apartmanın inşaat mühendisi Osman Ekren'in de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Soruşturmalar kapsamında aralarında yıkılan binaların müteahhitlerin de bulunduğu 4 kişi daha önce tutuklanmıştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-02-16 17:32:16



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