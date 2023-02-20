Şanlıurfa'da binada patlama: 2 ölü, 8 yaralı (2)



PATLAMADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Şanlıurfa´da iş yerinde meydana gelen patlamada ölenlerin kimlikleri belirlendi. Patlamada hayatını kaybeden Suriye uyruklu Vadha Elcuma (26) ve Kartal Kurt (14) otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaralanan 8 kişi ise Vali Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül hastanede yaralıları ziyaret etti. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili olarak çalışmasına devam ederken patlamanın nedenini araştırıyor.

'PATLAMA DOĞAL GAZ KAYNAKLI DEĞİL'

Şanlıurfa Aksa Doğal Gaz tarafından patlamayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Patlamanın yaşandığı 7 katlı binada 20 daire ve giriş katta 2 iş yeri bulunmaktadır. İlk tespitlerde patlamanın iş yerinde olduğu görülmüş olup, iş yerlerinin doğal gaz bağlantısı bulunmamaktadır. Dairelerin doğal gazı olup, deprem sonrasında daireler boş olduğu için binanın doğal gazı komple kapalıdır. Acil müdahale ekiplerimiz emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte bölgeye çok kısa sürede intikal etmiştir ve büyük titizlikle incelemeler sürmektedir. Olay yerindeki ekiplerimiz tarafından patlamanın meydana geldiği iş yerinde çok sayıda farklı niteliklerde tüp olduğu görülmüştür." (DHA)Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2023-02-20 19:27:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.