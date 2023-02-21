Şanlıurfa´da 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı patlamada 3 gözaltı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da bir iş yerinde meydana gelen 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralanmasına neden olan patlamayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Bahçelievler Mahallesi'nde 7 katlı binanın girişinde bulunan pastane ve mağazada, dün patlama gerçekleşti. Çevrede korkuya yola açan patlamada Kartal Kurt (14) ile Suriye uyruklu Wadah Aljamaa (27) hayatını kaybetti, 8 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralıların hastanede tedavisi devam ederken, patlamanın gaz sıkışması sonucu yaşandığı ileri sürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde 3 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-02-21 13:20:53



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