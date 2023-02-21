Şanlıurfa´da enkazlar kaldırılıyor, evler onarılıyor

Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da depremde yıkılan binaların enkazı polis eşliğinde kaldırılıyor, hasarlı evler onarılıyor.
Kahramanmaraş merkezli 2 depremin etkilediği, 340 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'da yıkılan binaların enkazı polis eşliğinde kaldırılıyor. Enkaz kaldırma çalışmaları, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Fen İşleri Dairesi başkanlıklarının ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. 19 binanın yıkıldığı Şanlıurfa'da, enkaz kaldırma çalışmaları yapılacak alanlarda caddelerle sokaklar, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kentin farklı bölgelerinde süren çalışmalar, geniş güvenlik önlemleriyle gerçekleştiriliyor. Çadır ve güvenli alanlarda kalanlar da evlerinde oluşan çatlak ve duvarları onarıma başladı. Az hasarlı evlerde oluşan duvar çatlakları, özel hazırlanan dolgu maddesiyle güçlendirilip tadilatına başlandı.
35 YAKININI KAYBETTİ
İngiltere'de 2006'dan beri yaşayan Şanlıurfalı iş insanı Ali Tekçe, Türkiye'deki depremde 35 yakınını kaybetti. İngiltere'de Doğu Yorkshire'daki Beverley'de restoran sahibi olan ve bulunduğu şehirde yardım kampanyası düzenleyen Ali Tekçe, depremzedeler için toplanan 7 TIR dolusu gıda ve lojistik malzemeyi İngiltere'deki Türk Konsolosluğu'na teslim etti, maddi destekte de bulundu. Tekçe, ailesinden 35 kişiyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını, daha fazla kötü haber almamak için telefonlarına cevap vermekten de korktuğunu söyledi.
(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2023-02-21 15:52:02
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