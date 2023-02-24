Bakan Kirişci: 1.5 milyar liralık hayvan yemi desteğinde bulunacağız



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremden etkilenen iller arasında yer alan Şanlıurfa'ya ziyarette bulundu. Kirişci, "13 bin 196 ton hayvan yemi dağıttık. Bundan ayrı olarak da 1.5 milyar liralık hayvan yemi desteğinde de bulunacağız" dedi.

Depremin vurduğu illerde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Şanlıurfa'ya ziyarette bulundu. Kirişci, temasları kapsamında Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi´nde toplantı gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıya Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve belediye başkanları katıldı. Bakan Kirişci, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kirişci, afet bölgesinde bulunan Şanlıurfa´daki çiftçilere verilecek tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Kirişci, deprem bölgesindeki 11 kente 425 bin 275 depremzede çiftçiye toplam 3 milyar 414 milyon 727 bin 606 TL ödeme yapıldığını kaydetti. Kirişci, Şanlıurfa´da ise çiftçilere 975 milyon 555 bin TL´si mazot ve gübre desteklemeleri olmak üzere toplam 1 milyar 68 milyon lira destek sağlandığını dile getirerek, destek ödemelerinin de bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını aktardı.

'DESTEKLER ŞANLIURFA´YA CAN SUYU OLACAKTIR'

Şanlıurfa´da çiftçilere yönelik yapılan desteklerle ilgili açıklamada bulunan Bakan Kirişci, konuşmasında şunları söyledi:

"Deprem bölgesindeki 425 bin 275 depremzede çiftçimize toplam 3 milyar 414 milyon 727 bin 606 TL bir ödemeyi 11 ilimiz için gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Şanlıurfa özelinde ise 975 milyon 555 bin TL´si mazot ve gübre desteklemeleri olmak üzere toplam 1 milyar 68 milyon lira Şanlıurfalı çiftçilerimizin hesabına geçmiştir. Bu Şanlıurfa'nın ekonomisine bir can suyu olacak ve üreticilerimizin ihtiyaçlarını karşılarken bütün esnafımız bütün ticari alanda faaliyet gösteren kardeşlerimizde bundan nasiplenecekler. Onlar için de hayırlı bereketli olsun."

'SAHİPSİZ HAYVANLAR İÇİN 50 TON MAMA DAĞITILDI'

Bölgede yaşanan deprenin ardından sahipsiz hayvanlar için 50 bin ton mama dağıtımının yapıldığını ifade eden Bakan Kirişci, açıklamasına şöyle devam etti:

"13 bin 196 ton hayvan yemi dağıttık. Bundan ayrı olarak da 1.5 milyar liralık hayvan yemi desteğinde de bulunacağız. Yine depremde zarar gören işletme ve hayvanların tespitini yapıyoruz. Depremde telef olan büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve arılı kovan bedelsiz olarak temin edilecektir. 11 ilde 1 buçuk milyon kovan için acil şeker ihtiyacını karşılayacağız. ÇKS güncelleme süresini 8 Mayıs'a kadar uzattık. Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları için son başvuru 8 Mayıs, toprak analiz desteği için 31 Mart, yağlı tohumlu bitkiler için fark ödeme desteğini 2 Mayıs olarak uzattık."

Bakan Kirişci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Toprak mahsulleri ofisi afet bölgesinde hububat ve baklagiller alımlarında kota ve cins ayrımı yapmadan alımını sürdürecek. Deprem bölgesindeki çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'ye olan sübvansiyonlu borçlarını 1 yıl süreyle erteledik. Deprem bölgesindeki orman köylüleri ve kooperatiflerinin kredi taksitlerinin 31 Aralık 2023'e kadar ertelendi. Bu kredilerden yararlanan köylülerimizin borçlarını erteleme süresince herhangi bir faiz ödemeyecek. Depremden etkilenen kırsal kesime ilk etapta 70 bin köy evi inşa edeceğiz. Bu evler akıllı ev olacak."

Bakan Kirişci, ayrıca, son olarak 11 kalemde destek ödenmesine bugün itibariyle geçildiğini duyurdu. Kirişci'nin, kentteki temasları kapsamında yurtlarda kalan depremzedeleri ziyaret ettikten sonra ayrılacağı kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAKÖmer ŞULUL

2023-02-24 20:01:21



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