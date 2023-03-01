Şanlıurfa´da deprem nedeniyle verilen aranın ardından ilk ders zili çaldı



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa´da verilen aranın ardından öğrenciler yeniden dersbaşı yaptı. Öğrenciler sınıflarda ders işlerken, bazı veliler ise bahçede beklemeyi tercih etti.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim ve öğretime ara verilen Şanlıurfa'da ders zili yeniden çaldı. Eğitimöğretimin yeniden başlaması nedeniyle 65 öğretmenin görev yaptığı, 32 sınıfta 1839 öğrencinin eğitim gördüğü Yunus Emre İMKB İlkokulu´nda tören düzenlendi. Törene katılan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, depremden 24 gün sonra ellerine aldığı zili çalarak eğitim öğretimi başlattı. Bazı öğrencilerin, ilk gün okula gelmediği belirtildi.

677 OKUL BINASI AZ HASARLI

Depremde 340 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa´da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevlilerince okullarda yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında kent genelindeki 677 okul binasının az hasarlı olduğu tespit edildi. Bu kapsamda İl Milli Müdürlüğü´nce okul binalarında tadilat ve onarım çalışması başlatıldı. Kentte 2 bin 949 okulda 695 bin 989 öğrencinin eğitim gördüğü belirtildi.

VALİ AYHAN: DEPREM YARALARI SARILMAYA ÇALIŞILIYOR

Törende konuşan Vali Salih Ayhan, deprem nedeniyle herkesin büyük acılar yaşadığını ve toplum olarak yara alındığını belirtti. Hem bireysel hem de toplumsal açıdan yaraların sarılmaya çalışıldığını ifade eden Vali Ayhan, şöyle devam etti:

"Bizler tarih boyunca nice zorluğun altından inancımızla, gücümüzle, birliğimizle çıkmış muteber bir milletiz. Yine birbirimize kenetlenerek güzel günlerimizi inşa edeceğiz. Gücümüzü asla unutmayalım. Her birimiz, depremin üzerimizde yaratmış olduğu makus etkiyi yok etmek istiyoruz. Ama bunu da oturduğumuz yerden, içimize kapanarak yapmak mümkün olmayacaktır. Toparlanmak ve eskisinden de sağlam bir şekilde yeniden ayağa kalkmak için hepimiz elimizden ne geliyorsa onu yapmalıyız. Binaların enkazını şükürler olsun kaldırdık. Sıra, depremin yarattığı duygusal çöküntüleri toparlamaya geldi. Defaatle söylediğim gibi, bu çocukların önce anne babalarına sonra da öğretmenlerine ihtiyacı var. Geçtiğimiz senelerde pandemi sebebiyle okullarından, öğretmenlerinden, arkadaşlarından uzak kalan bu yavrularımızı şimdi bir de deprem ayırmamalı. Çünkü en başta evlatlarımızın normale dönmesi önemli" dedi.

Vali Ayhan okul bahçesinde bulunan velilerle bir süre görüştükten sonra ders zilini çalarak sınıflara geçti. Öğrenciler sınıflarında ders işlerken, velilerin ise okul bahçesinde bekledikleri görüldü.

Bu arada, depremin ardından ara tatil dolayısıyla deprem bölgesine geçen Şanlıurfa´da görevli 13 öğretmenin hayatını kaybettiği öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-03-01 11:12:40



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