Şanlıurfa´da, EYT´liler işlemleri için SGK'nın yolunu tuttu



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanunun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından vatandaşlar işlemleri için SGK´nın yolunu tuttu. SGK binasında yoğunluğun olmadığı görüldü.

Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olarak bilinen yasal düzenleme TBMM Genel Kurulu´nda kabul edildi. Ardından kanun onaylanarak Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yıllardır emekli olmayı bekleyen vatandaşlar, kararın yürürlüğe girmesinin ardından sabah erken saatlerinde SGK binasına gitti. İşlem yapmak için SGK´ya gelen vatandaşlar, 5 dakika içerisinde görevlilere dilekçelerini yazıp teslim ettikten sonra kurumdan ayrıldı. Yoğunluğun yaşanmadığı SGK binasındaki görevliler ise EYT için bütün hazırlıklarını yaptıklarını ancak vatandaşların çoğunluğunun, işlemlerini e-devlet üzerinde gerçekleştirdikleri için kurumda yoğunluğun yaşanmadığını kaydetti. Kısa sürede emeklilik dilekçesini SGK´ya teslim eden vatandaşlar ise emekli olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-03-03 13:00:59



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