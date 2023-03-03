Şanlıurfa´da enkazda soğuktan ölüm yalanına gözaltı



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Şanlıurfa´da, sosyal medyada yayınlanan videoda, 4 gün boyunca aramakurtarma çalışması yapılmadığı ve enkazda soğuktan ölen olduğu yönündeki yalan röportajı yer alan Ahmet K., gözaltına alındı.

Depremde 340 kişinin hayatını kaybettiği, 9 bin kişinin ise yaralandığı Şanlıurfa´da, sosyal medyada yayınlanan röportaj videosunda gerçek dışı bilgi veren kişinin yakalanması için jandarma, çalışma başlattı. Ekipler, kentte 4 gün boyunca aramakurtarma çalışması yapılmadığı ve enkazda soğuktan ölen olduğu yönünde yalan röportaj verdiği belirlenen Ahmet K.'yi Karaköprü ilçesindeki evinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Kahramanmaraş merkezli depremlerden hemen sonra Şanlıurfa'da arama-kurtarma çalışmaları başlatılmış depremin 68. saatinde Şanlıurfa´daki bütün arama kurtarma çalışmaları bitirilmiş 144 kişi kurtarılmıştı" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-03-03 13:01:39



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