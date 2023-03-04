Park halindeki otomobilde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk yaralandı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Harran ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangında, Suriye uyruklu 3 yaşındaki R.H., ağır yaralandı.

Harran ilçesi Koyunluca Mahallesi'nde bir evin önnüdek park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler, otomobildeki R.H.´yi yaralı olarak çıkardı. Vücudunda yanıklar oluşan ve yoğun dumandan etkilenen R.H., yakınları tarafından Harran Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan R.H.´nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-03-04 17:10:32



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