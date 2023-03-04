Park halindeki otomobilde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Park halindeki otomobilde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk yaralandı

DHA

Park halindeki otomobilde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk yaralandı


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Harran ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangında, Suriye uyruklu 3 yaşındaki R.H., ağır yaralandı.
Harran ilçesi Koyunluca Mahallesi'nde bir evin önnüdek park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler, otomobildeki R.H.´yi yaralı olarak çıkardı. Vücudunda yanıklar oluşan ve yoğun dumandan etkilenen R.H., yakınları tarafından Harran Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan R.H.´nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2023-03-04 17:10:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da kadınlar depremzede çocuklara bez bebek gönderdi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da kadınlar depremzede çocuklara bez bebek ...
Hastane odası depremzede ailenin geçici yuvası oldu
YEREL HABERLER Hastane odası depremzede ailenin geçici yuvası oldu
Adıyaman'da temizlik personeli bulduğu altınları güvenlik güçlerine teslim etti
YEREL HABERLER Adıyaman'da temizlik personeli bulduğu altınları ...
Şanlıurfa Valiliğinden depremzedelere konteyner kent kurulacak alanla ilgili açıklama:
YEREL HABERLER Şanlıurfa Valiliğinden depremzedelere konteyner kent ...
Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor
Şanlıurfa'da yağma suçundan aranan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da yağma suçundan aranan zanlı yakalandı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli ...
Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 4 ton tavuk eti ve sakatat ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 4 ton tavuk ...
Şanlıurfa´da enkazda soğuktan ölüm yalanına gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da enkazda soğuktan ölüm yalanına gözaltı
Şanlıurfa´da, EYT´liler işlemleri için SGK'nın yolunu tuttu
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da, EYT´liler işlemleri için SGK'nın yolunu ...
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da depremle ilgili provokatif bilgiler veren zanlıya adli kontrol
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da depremle ilgili provokatif ...
Şanlıurfa'da depremle ilgili provokatif bilgiler veren zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da depremle ilgili provokatif bilgiler ...
Tarihi Urfa sokakları eski görünümüne kavuşturulacak
YEREL HABERLER Tarihi Urfa sokakları eski görünümüne kavuşturulacak
Şanlıurfa'da evlerine geçen depremzedelere psikososyal destek sağlanıyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da evlerine geçen depremzedelere ...
Şanlıurfa'da eve silahlı saldırı; kadın öldü, eşi ağır yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da eve silahlı saldırı; kadın öldü, eşi ...
Şanlıurfa'da depremde hasar gören minarelerin yıkımı sürüyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da depremde hasar gören minarelerin yıkımı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.