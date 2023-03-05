Şanlıurfa´da ağır hasarlı 7 katlı bina çöktü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, ağır hasarlı olduğu belirtilen 7 katlı bina çöktü. Paniğe yol açan binanın enkazında kimsenin bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan denetimde ağır hasarlı olduğu belirlenen Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki 7 katlı bina, bugün saat 15.40 sıralarında büyük gürültüyle çöktü. Kentte paniğe yol açan çökmenin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgede bulunanlar güvenli alanlara yönlendirilirken, ekipler enkaz altında birilerinin olma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin enkazdaki çalışmaları sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa DHA

2023-03-05 16:18:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.