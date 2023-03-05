Şanlıurfa´da ağır hasarlı bina çöktü: 1 yaralı (2)- Yeniden



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve öncesinden boşaltılan 6 katlı bina çöktü. Enkaz altında kalan bir kişi ekipler tarafından yaralı olarak kurtarılırken, bir kişi için ise arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi´nde bulunan ve ağır hasar alması sebebiyle boşaltılan bina çöktü. Bina büyük bir gürültüyle çökerken çevreyi toz bulutu kapladı. Mahalle sakinlerini endişelendiren olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı´nın da içinde bulunduğu binanın ağır hasarlı olması sebebiyle kullanıma kapatılması olası facianın önüne geçti.

1 KİŞİ KURTARILDI, 1 KİŞİ ARANIYOR

Çöken binanın altında 2 kişinin olduğu duyumu üzerine arama kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler bir kişiyi yaralı olarak kurtardı. Enkaz altında olduğu tahmin edilen diğer kişinin kurtarılması için de çalışmalar sürdürülüyor.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, yıkılan binanın enkaz alanında her ihtimale karşı arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Ayhan, "Haliliye ilçemizin Atatürk Caddesi üzerindeki ağır hasarlı bir bina yıkılmıştır. Her ihtimale karşı enkaz altındaki arama kurtarma çalışmalarımıza hızla başlamış olup tüm ekiplerimiz olay yerindedir" ifadelerinde bulundu.

Öte yandan büyük bir gürültüyle yıkılan ve mahallede korkuya sebep olan binanın çökme anı ise kameralara yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-03-05 18:48:34



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