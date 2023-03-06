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Şanlıurfa'da çöken binada arama- kurtarma çalışmaları sona erdi, canlıya rastlanmadı

DHA

Şanlıurfa'da çöken binada arama- kurtarma çalışmaları sona erdi, canlıya rastlanmadı


Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da depremde ağır hasar görünce mühürlenen, dün ise çöken 7 katlı binanın enkazında yürütülen aramakurtarma çalışmaları 9 saat sonra sona erdi. Çalışmalarda herhangi bir canlıya rastlanmadı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden Şanlıurfa'da, Bahçelievler Mahallesi'nde, dün saat 15.40 sıralarında, ağır hasarlı olduğu için mühürlenen 7 katlı bina, gürültüyle çöktü. Ortalığı toz bulutu kaplarken, önünde geçen 1 kişi binadan kopan moloz parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı.
Enkazda kalanlar olabileceği ihtimaliyle, ekipler, aramakurtarma çalışması başlattı. Eğitimli köpek ve ısıya duyarlı termal cihazların da kullanıldığı çalışmalar 9 saat sonra sona erdi. Çalışmalarda enkaz altında herhangi bir canlıya ulaşılamadı.
Çöken binanın enkazında inceleme yapan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile diğer ilgililer, ekiplerden, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Binanın enkazı, bugün ekipler tarafından kaldırılacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2023-03-06 10:19:11

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