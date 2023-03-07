Şanlıurfa'daki aşiret kavgasına 21 tutuklama



Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Akçakale ilçesinde, 2 aşiretin üyeleri arasında çıkan ve 12 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 41 şüpheliden 21´i tutuklandı.

Olay, 1 Mart´ta Akçakale´ye bağlı Ekinyazı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hubeyti ile Ubadi aşiretlerinin mensupları arasında, gençlerin omuz atma tartışması nedeniyle kavga çıktı. Kısa sürede diğer aşiret üyelerinin de katılmasıyla büyüyen kavgada taş, sopa ve bıçaklar kullanıldı. Yaklaşık 200 kişinin karıştığı ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga, bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerinin biber gazlı ve plastik mermili müdahalesiyle sonlandı. Yaralanan 12 kişi, hastaneye kaldırılırken, jandarma ekiplerince yürütülen soruşturmada 41 kişi ise gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 21'i tutuklandı, 20'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-03-07 12:19:31



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