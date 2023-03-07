Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Halfeti ilçesinde jandarmanın 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Halfeti Cumhuriyet Savcılığı´nca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda, satışa hazır halde uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-03-07 12:21:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.