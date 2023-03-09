Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada. 5 kişi yaralandı.
Kaza, Birecik ilçe girişinde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Bekir Ç. yönetimindeki 34 UV 5029 plakalı otomobil ile Hasan A. yönetimindeki 27 AHA 647 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her iki otomobilde bulunan Muhamed Enes K., Esma Nur K., Ayşe K., Aynur Ç. ve Ayşegül Ç. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2023-03-09 11:49:24
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