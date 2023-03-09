Bağ evinden hırsızlığa 3 tutuklama

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, bağ evinden 200 güvercin ile altın ve para çaldıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

Hamurkesen Mahallesi'nde M.P.'ye ait bağ evinden 200 güvercin, altın ile 5 bin lira çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüpheliler M.Ç., F.D. ve M.S.T.'yi gözaltına aldı. 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2023-03-09 12:23:14



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