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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakanlar Nebati ve Kurum, Şanlıurfa'da

DHA

Bakanlar Nebati ve Kurum, Şanlıurfa'da


Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa'da afet koordinasyon toplantısına katıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Şanlıurfa'da, afet koordinasyon toplantısına katılıp, son duruma ilişkin bilgi aldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Nureddin Nebati, kentsel dönüşüm probleminin çözümünde 3 ayrı yaklaşım üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile eş güdümle çalışmayı sürdürdüklerini söyledi. Kentsel dönüşümü teşvik edecek anlayışı benimsediklerini dile getiren Bakan Nebati, şunları söyledi:
"Birinci modelde konut üreticisiyle anlaşan bağımsız bölüm sahiplerine piyasaya göre çok uygun koşullarda kredi kullandırarak kentsel dönüşümü teşvik edeceğiz. Bu modelle konut sahipleri hak kaybına uğramadan, kentsel dönüşümü güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. İkinci modelimizdeyse ada bazlı kentsel dönüşüm kapsamında konut üreticilerini teşvik edeceğiz. Bu kapsamda konut üreticilerine düşük maliyetli finansman desteği sağlayarak, depreme dayanıklı konut arzını hızla artıracağız. Bu iki durumda da KGF desteklerini devreye alarak hem konut üreticisinin hem de bağımsız bölüm maliklerinin krediye erişimlerini kolaylaştıracağız."
Çalışmalarının, depremlerin yaşandığı 6 Şubat'tan önce başlanan ve dünyada farklı örnekleri olan üçüncü modelin de özellikle kiralık konut arzını artırmaya yönelik olduğuna işaret eden Bakan Nebati, şöyle devam etti:
"Bu modelle ülkemize 'kiralık konut üreticisi' kavramını kazandırmayı ve kiralık konut arzını kısa sürede artırmayı hedefliyoruz. Model kapsamında üretilen kiralık konutlar, öncelikle kentsel dönüşümde riskli yapı malik ve kiracılarına hizmet sağlayacaktır. Kiralama tutarları ve kira artışları kamu otoritesi tarafından belirlenecek ve kira tavanı uygulaması yapılacaktır. Böylece, özellikle salgın sonrasından bu yana makul seviyelerin çok ötesinde artış gösteren kira enflasyonunu dizginleyeceğiz. Ayrıca deprem nedeniyle özellikle orta ve alt gelir grubuna yönelik konutların daha uygun şartlarla üretilmesine imkan sağlamak amacıyla TOKİ tarafından konut ve konut ile ihale edilen yapım işlerine ilişkin olarak 2023 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere damga vergisi istisnası getirdik. Bu süreçte, bir yandan da yıkılan veya kullanılamaz hale gelen iş yerleri için mobil çözümler de üretiyoruz. 6 bin geçici ticarethaneyi esnafımızın hizmetine verdik, 3 bin konteynerden oluşan çarşıları da kuruyoruz. Diğer taraftan kurumlarımızla koordineli şekilde ilerleyerek OSB'lere yönelik de üzerimize düşen ne varsa hızlıca yerine getireceğiz."
'İLK SÖZLEŞMELERİ İMZALADIK'
Bakan Murat Kurum ise 5 ilde hasar tespitlerinin tamamlandığını söyledi. 821 bin 302 bağımsız bölümün acil yıkılacağını anlatan Kurum, "Bu kapsamda bugüne kadar yapılan çalışmada 5 milyon 4 bin bağımsız bölüm incelendi. 821 bin 302 bölümün acil yıkılacak, orta ve hasarlı olduğunun tespiti yapıldı" diye konuştu.
Yeni afet konutlarının yapım sürecini de yönettiklerine değinen Bakan Kurum, "İlk etapta mikrobölgeleme alanlarımızda Şanlıurfa'mızda ilk sözleşmeleri imzaladık. 6 bin 631 konutumuz ve 1900 köy evimizin yapım sürecini başlattık. Meslek örgütlerimiz için yeni sanayi sitelerinin yapımı için talep var. Esnafa daha iyi siteler yapılması amacıyla hazine arazilerimizi tahsisleyeceğiz. Bu kapsamda da atıl diyeceğimiz hazine arazilerine ilişkin çalışmaları yürütüyoruz. Şu ana kadar 27 bin 353 konutun sözleşmesini imzalayıp şantiye sürecine geçtik" dedi. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2023-03-11 17:58:26

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