Şanlıurfa´da ağır hasarlı 10 katlı bina kontrollü yıkıldı

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Şanlıurfa´da, 40-50 yıllık ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Kentin ilk yüksek katlı apartmanları arasında yer alan ağır hasarlı 10 katlı Stat Apartmanı da kontrollü yıkıldı.

Depremlerde 351 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa´da, acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı olan büyük bölümü yarım asırlık binaların yıkım çalışmaları sürdürülüyor. Kentin ilk yüksek katlı apartmanları arasında yer alan Stat Apartmanı´nın da ağır hasarlı olduğunun tespit edilmesinin ardından iş makineleriyle kontrolü yıkımına başlandı. Apartman, ekiplerin çevre güvenliği almasının ardından iş makineleriyle yıkıldı. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-03-13 14:35:51



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