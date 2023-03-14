Şanlıurfa´da 40 yıllık hasarlı bina, 15 saniyede yıkıldı

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu iller arasındaki Şanlıurfa´da, 40 yıllık ağır hasarlı olan binanın yıkımı, 15 saniyede gerçekleştirildi.

Depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, ağır hasar gören binaların kontrollü yıkımı sürdürülüyor. Atatürk Bulvarı´nda ağır hasarlı olan Stat Apartmanı'nın yıkımı, iş makineleriyle gerçekleştirildi. İş makinesinin birçok bölümünü yıktığı 9 katlı apartman, kolonlarının kırılmasıyla 15 saniyede tamamen çöktü. Çevredekilerin kısa süreli panik yaşadığı yıkım sonrası çevreyi toz ve duman kapladı. Binanın yıkılma anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-03-14 11:48:39



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