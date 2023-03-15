Şanlıurfa'da sel felaketi: Suya kapılan 6 kişi aranıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da sel felaketi: Suya kapılan 6 kişi aranıyor

DHA

Şanlıurfa'da sel felaketi: Suya kapılan 6 kişi aranıyor


Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden sağanak sele neden oldu. Kenttin simgesi Balıklıgöl taştı, çok sayıda ev ve araç su altında kaldı. Kent merkezindeki köprülü Abide Kavşağı'nın altında araçlarıyla ilerlemeye çalışanlar ile itfaiye ekibinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin sel sularına kapıldığı belirtilirken, dalgıçlar bölgede arama kurtarma çalışması yapıyor. 
Şanlıurfa´da dün akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, sabah saatlerinde etkili oldu. Sele dönüşen yağışlar nedeniyle kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı. Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni su basarken kentte eğitime 1 gün ara verildi.
'SON YILLARIN EN YOĞUN YAĞIŞINI ALDI'
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte etkili olan yağış sonrası Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) alınan tedbirler ve sahada yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katıldı. Vali Ayhan, Şanlıurfa'nın son yılların en yoğun yağışını aldığını ifade ederek, "Şanlıurfa son yılların en yoğun yağışını aldı, bugün de bekliyoruz. Urfa'nın yıllık yağış ortalaması 450 kilogram, sadece iki gündeki toplam yağış miktarı neredeyse 150 kilogram. Mart ayında yıllık ortalama yağış miktarı 57 kilogram, sadece bugünkü yağış miktarı 77 kilogram, dolayısıyla büyük bir yağışın olduğunu ve genel hayata etkilerini de buradan görebilmekteyiz. Bunun da yansımaları oldu, gerek trafik akışısın etkilenmesi, bodrum katlarının su altında kalması, bazı kamu kurum ve kuruşlarının etkilenmesi çiftçilerimizin etkilenmesi" dedi.
EVLER, ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI
Sağanak yağışın etkili olduğu kentte yüzlerce ev ve araç sel suları altında kaldı. Ekili tarlalara zarar geldi. Yaşanan sel baskınlarına karşın vatandaşlar, su basan evlerini kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Kentte halen birçok semte ulaşım sağanamazken, yağışların devam etmesi hayatı olumsuz yönde etkiledi.
ABİDE KAVŞAĞI'NDA CAN PAZARI
Kentin merkezinde bulunan köprülü Abide Kavşağı'nın altından araçlarıyla ilerlemeye çalışan vatandaşlar, sel sularına kapıldı. Can pazarının yaşandığı kavşakta 1 kadın ile 1 çocuk son anda vatandaşlar tarafından halat atılarak bulunduğu yerden kurtarıldı. Sel sularıyla taşan kavşakta 2 itfaiye eri ile 4 vatandaşın sel sularına kapıldığı belirtilerken, su altı arama ve kurtarma dalgıç ekipleri arama kurtarmaya çalışması başlattı Halen kent merkezinde sel sularına kapılan araçlar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2023-03-15 10:48:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da sağanak derelerin taşmasına neden oldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sağanak derelerin taşmasına neden oldu
Şanlıurfa Valisi Ayhan, kentte etkili olan sağanakla ilgili konuştu:
YEREL HABERLER Şanlıurfa Valisi Ayhan, kentte etkili olan sağanakla ...
Şanlıurfa sele teslim oldu; hastane acil servisini su bastı, okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa sele teslim oldu; hastane acil servisini su ...
Şanlıurfa’da sağanak nedeniyle yarın eğitime ara verildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da sağanak nedeniyle yarın eğitime ara ...
Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına ...
Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
Adıyaman'da 72 saat enkazda kalan ve 3 çocuğunu kaybeden Derya Karayıldız yaşadıklarını anlattı:
YEREL HABERLER Adıyaman'da 72 saat enkazda kalan ve 3 çocuğunu ...
Şanlıurfa'da otomobil hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da otomobil hırsızlığı yapan 2 şüpheli ...
Şanlıurfa'da 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ...
Şanlıurfa´da 40 yıllık hasarlı bina, 15 saniyede yıkıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da 40 yıllık hasarlı bina, 15 saniyede ...
Şanlıurfa´da ağır hasarlı 10 katlı bina kontrollü yıkıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da ağır hasarlı 10 katlı bina kontrollü ...
Şanlıurfa'da depremde hasar gören tarihi camiler onarılıyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da depremde hasar gören tarihi camiler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.