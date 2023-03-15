Şanlıurfa'da sel felaketi: 4 ölü (2)

VALİ AYHAN: 4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sel felaketinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali Ayhan, dün akşam başlayan ve hala devam eden yağışın sele dönüştüğünü belirtti. Sel sularının birçok bölgede etkili olduğunu kaydeden Ayhan, kent merkezindeki Abide Kavşağı alt geçidinde 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını söyledi. Bölgede aramakurtarma çalışmalarının devam ettiğini anlatan Vali Ayhan, eğitime ara verilen kentte bodrum ve zemin katlarda yaşayanlara güvenli bölgelere gitmeleri yönünde uyarıda da bulundu.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Hasan KIRMIZITAŞ
2023-03-15 12:22:42
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