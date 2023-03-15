Şanlıurfa'da sel felaketi: 4 ölü (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



VALİ AYHAN: 4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sel felaketinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali Ayhan, dün akşam başlayan ve hala devam eden yağışın sele dönüştüğünü belirtti. Sel sularının birçok bölgede etkili olduğunu kaydeden Ayhan, kent merkezindeki Abide Kavşağı alt geçidinde 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını söyledi. Bölgede aramakurtarma çalışmalarının devam ettiğini anlatan Vali Ayhan, eğitime ara verilen kentte bodrum ve zemin katlarda yaşayanlara güvenli bölgelere gitmeleri yönünde uyarıda da bulundu.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Hasan KIRMIZITAŞ

2023-03-15 12:22:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.