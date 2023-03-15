Şanlıurfa'da sel felaketi: 4 ölü (4)

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HASTANE TAHLİYE EDİLDİ

Sel felaketinin ardından su basan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaların tahliyesi kararlaştırıldı. Karar sonrası çok sayıda ambulansla servisteki hastalar, kentteki diğer hastanelere sevk edildi. Burak EMEKSerhat ÖZDEMİR/ ŞANLIURFA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR

2023-03-15 14:40:36



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