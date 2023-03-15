Şanlıurfa'da sel felaketi: 9 ölü (5)

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BODRUM KATTA 5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da, Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede, 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. İhbarla bölgeye giden ekiplerce bodrum katından çıkarılan ve Suriye uyruklu olduğu belirtilen 5 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kentte sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı, 9'a çıktı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Hasan KIRMIZITAŞ

2023-03-15 14:48:57



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