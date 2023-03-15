Şanlıurfa'da sel felaketi: 9 ölü (6)

BOTLARLA TAHLİYELER SÜRÜYOR
Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'nın, Akabe Mahallesi´nin büyük kısmı sele teslim oldu. Aileleri ile evlerinde mahsur kalan yüzlerce kişi AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince botlarla kurtarılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´nun da kurtarma bölgesini ziyaret ettiği mahallede, onlarca kişi bot ve iş makineleriyle evlerinden tahliye edildi. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği mahallede çok sayıda aracın suya gömüldüğü de görüldü. Öte yandan jandarmalar, bot ile kurtarılan çocukları kucaklarında taşıyarak yolun karşısına geçirdi.Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/ŞANLIURFA,(DHA) -
DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Kadir Güneş-Ahmet ATMACA
2023-03-15 15:22:47
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