Şanlıurfa'da sel felaketi: 9 ölü (7)

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BALIKLIGÖL TAŞTI

Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl, aşırı yağışların ardından taştı. Menfez ve tahliye kanallarının tıkanması nedeniyle su seviyesi yükselen göldeki balıklardan bazılarının öldüğü görüldü. Ekipler, suyun tahliyesi için bölgedeki menfez ve tahliye kanallarının temizlenmesine yönelik çalışma yapıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-03-15 15:34:01



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