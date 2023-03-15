Şanlıurfa'da sel felaketi: 10 ölü (8)

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MİNİBÜSTE 1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Şanlıurfa'da dün gece başlayan ve bugün de devam ederek sele dönüşen yağış nedeniyle su dolan Abide Kavşağı alt geçidinde ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Alt geçitte suya gömülen ve ekipler tarafından çıkarılan minibüste, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Minibüs sürücüsü olduğu tahmin edilen, erkeğe ait cansız beden, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kentte sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı, 10'a yükseldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Hasan KIRMIZITAŞ

2023-03-15 16:34:11



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