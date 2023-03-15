Şanlıurfa'da sel felaketi: 10 ölü (9)

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METREKAREYE 170 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 10 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin yaşandığı kentte ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını duyurdu. Metrekareye 170 kilo yağışın düştüğü ve yaşanan afetin son 65 yılın en büyüğü olduğu belirtilen açıklamada, 4 bin 895 kişinin çağrı merkezini arayarak yardım talebinde bulunduğu vurgulandı. Saat 04.00'ten itibaren gelen ihbarlar doğrultusunda 700 farklı noktada çalışma yapıldığını belirten belediye yetkilileri, sel mağduru vatandaşların kent merkezi ve ilçelerdeki 17 kadın destek merkezinde misafir edildiğini bildirdi. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Hasan KIRMIZITAŞ

2023-03-15 16:45:24



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