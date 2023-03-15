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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da sel felaketi: 11 ölü (10)

DHA

Şanlıurfa'da sel felaketi: 11 ölü (10)


1 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinde, kırsal bölgede 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma ekiplerinin çalışmasıyla sel sularının dolduğu evde yapılan aramada, 1 kişinin cesedi bulundu. Ekipler tarafından evden çıkarılan, erkeğe ait cansız beden, otopsi için morga götürüldü. Kentte sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı, 11'e yükselirken, yaralanan 26 kişinin tedavilerine ise hastanelerde devam ediliyor. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Hasan KIRMIZITAŞ
2023-03-15 16:59:21

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