Şanlıurfa'da sel felaketi: 11 ölü (11)

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HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 11 kişinin kimlikleri belirlendi. Selde hayatını kaybeden Kibar Polat, Naile Polat, Emine Başbuğ, Muhammed Sabuncu, Ömer Faruk Bayaslan, Halil Çoban, Beyem El Derviş, Futeyim El Şahir, Zehra El Beyt, Teybe El Derviş ve Halit El Derviş'in otopsi işlemleri Adli Tıp Kurumu morgunda devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Hasan KIRMIZITAŞ

2023-03-15 17:09:18



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