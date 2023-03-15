Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketi: 14 ölü, 5 kayıp (15)

BAKAN KOCA: ADIYAMAN'DA 2, ŞANLIURFA'DA 3 KİŞİ KAYIP
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketindeki son durum hakkında açıklama yaptı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, "Yoğun yağış sebebiyle meydana gelen sel olaylarında; Şanlıurfa merkezde 12, Adıyaman´da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kendilerine Allah´tan rahmet diliyorum. Bir kez daha büyük üzüntü içindeyiz. Olaydan, Şanlıurfa´da 60, Adıyaman´da 8 kişi etkilenmiştir. Genel sağlık durumları iyidir. Adıyaman´da 2, Şanlıurfa´da 3 kişinin kayıp olduğu öğrenilmiştir. Olay yerine Şanlıurfa´da 93 ambulans ve 3 UMKE Timi, Adıyaman´da 5 ambulans ve 3 UMKE Timi görevlendirmesi yapılmıştır. Gereken sağlık hizmetleri muntazam şekilde verilmektedir. Şanlıurfa´da meydana gelen selde, Eğitim ve Araştırma Hastanemizin eksi 1. katı olaydan etkilenmiş, tedavisi bu katta yapılan hastaların nakli görevlendirilen ambulanslar ile sağlanmıştır. Bilhassa, depremin sonuçlarına karşı büyük mücadele verdiğimiz bugünlerde, Allah benzer olaylardan korusun" dedi. (DHA)ANKARA, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Umutcan ÖREN
2023-03-15 23:52:34
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