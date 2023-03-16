Şanlıurfa'daki sel felaketinde ölü sayısı 13 oldu; çamur temizleniyor



Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL-Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/ŞANLIURFA, (DHA)-ŞANLIURFA'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı, su basan Abide Köprülü Kavşağı alt geçidinde bir kişinin daha cesedinin bulunması ile 13'e yükseldi. 3 bakanın inceleme yaptığı kentte, selin izlerini silmek için çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da, su basan Abide Köprülü Kavşağı alt geçidinde, sabah saatlerinde İbrahim Dindar'ın cansız bedeni bulundu. Dindar'a da ulaşılması ile selde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Dalgıç ekipleri, kayıp 4 kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgeye gelip, bilgi aldı.

JANDARMA DA ÇAMURU TEMİZLEMEK İÇİN ÇALIŞIYOR

Diğer yandan kent genelinde su basıp, çamura bulanan sokakları temizlemek için çalışmalar sürüyor. Yağış sonrası taşan Karakoyun Deresi bölgesinde jandarma ekipleri, çamuru temizlemek için çaba harcıyor. Bölgedeki çalışmaları İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, koordine ediyor.

SEL KAPILAN 5 ARAÇ KAMERADA

Evlerin giriş ve bodrum katında oturanlar ise eşyalarını kurtarmak ve temizlemek için çalışıyor. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de selin etkili olduğu bölgelerde inceleme yaptı.

Öte yandan Şanlıurfa ve Gaziantep'i birbirine bağlayan Abide Köprülü Kavşağı alt geçidinde sel sularına kapılan 5 aracın görüntüleri ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de taşan Karakoyun Deresi ile sular altında kalan AVM'de incelemelerde bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL-Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA

2023-03-16 11:59:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.