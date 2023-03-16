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Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinde Abide Köprülü kavşağı alt geçidinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.DHA-Gündem Türkiye-Şanlıurfa

2023-03-16 16:03:37



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