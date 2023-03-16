Şanlıurfa'daki sel felaketinde ölü sayısı 14 oldu; çamur temizleniyor (3)



1 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da, Abide Kavşağı alt geçidinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin sudan çıkardığı Mahmut İzgördü'ye ait ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İzgördü'nün de hayatını kaybetmesiyle kentte sel felaketinde ölenlerin sayısı 14'e yükseldi.

500 KİŞİLİK EKİPLE ÇALIŞMA SÜRÜYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'da 14 ve Adıyaman'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği felaketin ardından 500 kişilik ekiple arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Şanlıurfa'da şu anda yoğun bakımda 4, serviste 6, acil serviste de 4 vatandaşımız var. Toplam 60 vatandaşımız gelmişti, diğerleri taburcu edildi" dedi.

2 BİNE YAKIN EVDE HASAR OLUŞTU

Şanlıurfa'da etkili olan sel nedeniyle şu ana kadar 2 bine yakın ev ve iş yerinde hasar oluştuğunu dile getiren Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunlar zemin ve bodrum kat olmak suretiyle eşyaları, iş yerindeki malları hasara uğramış durumdadır. Bunlarla ilgili hasar tespitleri sürdürülmektedir. Yaklaşık 7 bin 585 personel, 1485 araçla selin vermiş olduğu tahribatı ortadan kaldırabilmek, vatandaşlarımızı olağan yaşantısıyla tekrar buluşturabilmek için çaba sarf ediyoruz. Gerek jandarma komandodan gerekse Türk Silahlı Kuvvetleri'nden getirdiğimiz arkadaşlarımız, burada belediyelerimizin çalışanları, hep birlikte bir gayreti ortaya koyuyoruz. İnşallah yakın zamanda selin oluşturduğu tahribatı normal hayata döndürmek üzere çalışmalarımızı sonlandıracağız. Vatandaşımızın hasarları tespit ediliyor. Evlerle ilgili ödemeleri arkadaşlarımız hazırlıyorlar. İnşallah onlarla ilgili ilk bir adım atılacak."

Bakan Soylu, şehrin suyuyla ilgili sorun oluştuğunu da ifade ederek, "Değerlendirmeler sonucu, özellikle Fırat'tan gelen suyun yoğun çamurlu bir şekilde akması üzerine şehre suyu kıstılar. Şehre gelebilecek bu suyun da normal akışını sağlayabilmek, aynı zamanda ilgili istasyonlara gelip orada şehre verilebilecek hale gelmesini temin edebilmek için de çalışmaları sürdürüyorlar" diye konuştu.

'CAVSAK DERESİ'NİN TAŞMASYLA ABİDE KAVŞAĞI'NDA SU BİRİKTİ'

Şanlıurfa'nın Mardin-Gaziantep ve Diyarbakır kara yolunu birbirine bağlayan Abide Kavşağı'ndaki son durumla ilgili de değerlendirme yapan Süleyman Soylu, "Kavşağın, alt kısımda kendiliğinden oluşan bir su birikintisi yok" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise medyada Abide Kavşağı'nın alt kısmının yeni yapılmış bir yer olarak gösterildiğine işaret ederek, yapının 2012 yılında inşa edildiğini söyledi. Cavsak Deresi'nin taşması nedeniyle Abide Kavşağı'nda su birikintisi oluştuğunu aktaran Beyazgül, "Abide Kavşağı'nın alt kısımda kendiliğinden oluşan bir su birikintisi yok. Askeriyeden gelen Cavsak Deresi patlamış, onun için de önlem alınması gerekiyor tabi ki. Onun da çalışmalarını yapacağız" dedi.

'ÇABA SARF EDİYORUZ'

Deprem felaketiyle canhıraş şekilde olağanüstü gayretle çalışırken Şanlıurfa'da ve çevre illerde yaşanan sel felaketinin herkesi derinden üzdüğünü dile getiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Dün erken saatlerde başlayarak 20 ekiple hasar tespitlerini yapmaya başladık. Şu ana kadar 258 araç, 252 konut ve 43 iş yerinin hasar tespit çalışmaları yapıldı. Toplamda 608 tutanakla durum tespit edilmiş durumda. Ağırlıklı olarak merkezdeki mahallelerimizin yanında şehrin çeperinde yer alan diğer mahallelerdeki çalışmalar da çok hızlı bir şekilde yerine getiriliyor" diye konuştu.

'YILLIK YAĞIŞ MİKTARININ 3'TE 1'İ 3 GÜNDE TOPRAKLA BULUŞTU'

Şanlıurfa'nın 460 kilogramlık yılık yağış miktarının neredeyse 3'te 1'inin 3 gün içinde toprakla buluştuğunu vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bu da 138 kilograma tekabül ediyor. Dün bırakan 129 kilogramdı. Bundan dolayı oluşan etkileri hafifletmek için büyük çaba içindeyiz" diye konuştu.

Bakan Kirişci, sel bölgesinde DSİ'nin, 51'i ağır iş makinesi olmak üzere, toplam 80 iş makinesi ve 225 personelle çalışmalara destek verdiğini belirtererek, "Orman Genel Müdürlüğü ise 40 arazöz ve 120 personelle hayatı normalleştirme çabasına destek oluyor. Adıyaman'da ise deprem ve sel felaketinde DSİ bünyesindeki 108 iş makinesi ve 180 personelle müdahaleyi sürdürüyoruz" dedi.

ATATÜRK BARAJI'NA 300 MİLYON METREKÜP İLAVE SU

Bakan Kirişci, Atatürk Barajı'nda 300 milyon metreküp ilave su depolama şansı sunmasının yağışların tek iyi yanı olduğunu belirterek, bunun da yaklaşık 300 bin dekarlık alanın sulanması için ihtiyaç duyulan miktara karşılık geldiğini kaydetti.

Bir taraftan taşkının olumsuz etkileri konuşulurken, diğer yandan yağışların, su stresi altındaki Türkiye'de bu konudaki ihtiyacın karşılanması açısından artılar getirdiğine dikkati çeken Kirişci, "13 ilçemizde tarımsal üretimle ilgili yağışların getirdiği olumsuzlukların tespiti çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Bazı yörelerde seralarda, bazılarında ise hububatla ilgili kayıplarımız var. Ama bunlara ilişkin kati rakamları yağış durduktan ve su biraz çekildikten sonra paylaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

BALIKLIGÖL İÇİN BAKANLIĞIN 2 BİRİMİ GÖREVLENDİRİLDİ

Sel nedeniyle çamurlu göle dönen Balıklıgöl'de ihtiyaç duyulan bütün alanlarda destek olmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Kirişci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Balıklıgöl muhitindeki balıklarla ilgili hepimizin çevre duyarlılığı ve hassasiyeti var. Buna ilişkin olarak Bakanlığımızın Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar birimlerini talimatlandırdık. Herhangi bir şekilde bu sistem içerisinde hayatını sürdüren canlıların yaşamını sürdürecek çalışmalar yürütülecek. Dünle bugün arasında olumlu gelişme var. Bu, vatandaşların davranışına da yansıdı. Elbette kolay değil. Elde kullanacakları hiçbir şeyin kalmadığı sel ve taşkın hadisesinde bizim devlet olarak, hükümet olarak atacağımız adımlar onların yarasına merhem olacağız" diye konuştu.

ÇEŞMELERDE ÇAMURLU SU AKMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAK

Sel vurduğu Şanlıurfa'da çeşmelerden akan içme suların çamurlu akmasından dolayı

Büyükşehir Belediyesi, arıtma tesislerine tünellerden çamurlu su gelmeye başlaması nedeniyle su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kentte yaşanan sel felaketinin ardından arıtma tesislerine tünellerden çamurlu su gelmeye başlaması nedeniyle su kesintisi uygulanacağı belirtilerek, "İlimiz genelinde yaşanan sel felaketi nedeniyle merkez içme suyu arıtma tesisimize tünellerden çamurlu su gelmeye başlamıştır. Bu nedenle arıtma tesisi tam kapasite çalışamamaktadır. İl genelinde tüm mahallelerde içme suyu kesintilerine karşı tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi.

İŞ YERİNİ KONTROLE GİTTİ, SELDE ÖLDÜ

Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinde yaşamını yitirenlerden 4 çocuk babası Muhammed Sabuncu (28) yakınları tarafından gözyaşlarıyla Harran Kapı Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sel sularında ölen Sabuncu'nun, çalıştığı iş yerinin selden etkilenip etkilenmediğini kontrol için giderken yolda sel sularına kapılıp hayatını kaybettiği öğrenildi.

CEZAEVİ TAHLİYE EDİLİYOR

Öte yandan su baskınına maruz kalan Eyyübiye Mahallesi'ndeki 'E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nde tahliye işlemi başlatıldı. Cezaevindeki tutuklu ve hükümlüler, ilçelerdeki cezaevlerine gönderiliyor. İkametgahı Şanlıurfa olmayıp sevk isteyen hükümlü ve tutukluların bazıları ise farklı şehirlere sevk ediliyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-03-16 16:42:52



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