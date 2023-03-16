Şanlıurfa'daki sel felaketinde ölü sayısı 14 oldu; çamur temizleniyor (4)



SEL SULARINA KAPILDI, 2 KİLOMETRE SONRA KURTULDU

Mance Mahallesi'nde yaşayan ve sağanak nedeniyle derenin taşmasıyla sel sularına kapılarak sürüklenen ve o anda cep telefonuyla görüntü çeken bir vatandaşın yardım etmek yerine çekime devam etmesiyle gündem olan Reşat Ayva (63), 2 kilometre sürüklendikten sonra kurtarıldı. Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilen Ayva, 2 kilometre sürüklendiğini ve 4 genç tarafından kurtarıldığını belirterek, "Yağmurla birlikte aracımız sel sularına kapılmasın diye halatla direğe bağlayacaktım. Ayağım kaydı ve sel sularına kapılarak 2 kilometre boyunca sürüklendim. Kimse yardım edemedi, sonra 4 genç gelip beni kurtardı. Ambulansı çağırdılar, beni hastaneye kaldırdılar" dedi.

Eşinin sel sularına kapıldığını cep telefonunda görmesi üzerine İstanbul´dan Şanlıurfa´ya geldiğini belirten Zehra Ayva, "Eşimi sel sularının içinde görünce başıma kaynar sular döküldü. Hemen Şanlıurfa´ya geldim. Çok şükür sağ olarak kurtulmuş dünyalar benim oldu" diye konuştu. (DHA)

FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-03-16 17:10:08



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