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Şanlıurfa'da sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor, kayıp 1 kişi aranıyor

DHA

Şanlıurfa'da sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor, kayıp 1 kişi aranıyor


Ali LEYLAKÖmer ŞULULKadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, 15 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin izlerinin silinmesi için 2 bini asker, 10 bin kişi ile hummalı bir çalışma yürütülüyor. Şanlıurfa'da yaşananları kentin en büyük afeti olarak yorumlayan Vali Salih Ayhan, "Bu afet, büyük bir afet. Şanlıurfa tarihinin belki, yüzyıl tarihinin en büyük afetidir ama üstesinden geldik. Şu an 15 kaybımız var, 1 kişiyi arıyoruz" dedi.
Şanlıurfa´da 14-15 Mayıs'ta etkili olan sağanak yağışlarda kenti besleyen 3 derenin taşması sonucu oluşan, 15 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin izlerinin silinmesi için kentin 11 noktasında çalışmalar devam ediyor. Birçok noktada ekipler sel sularının çekilmesiyle oluşan çamur tabakasını temizlemek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Ekiplerin çalışmalarını denetleyen Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Suriye uyruklu 5 kişinin hayatını kaybettiği Veysel Karani Mahallesi´nde de incelemelerde bulundu. Jandarma ve güvenlik korucularının çamur tabakalarını temizlemeye çalıştığı 5 kişiye mezar olan evde inceleme yapan Vali Ayhan, afetin bir gün öncesinde teyakkuzda olduklarını vurgulayarak şunları söyledi:
"Şu an geldiğimiz nokta olağanüstü, harikulade. Çalışmalar devam ediyor. Özellikle 11 noktaya çok daha yoğunlaştık. İlk önce Süleymaniye bölgesi çok ciddi sıkıntıdaydı. Abide Kavşağı sıkıntıdaydı. Abide Kavşağı´nda çalışmalar bitti, sadece su tahliyesi kaldı. Yine selin etkili olduğu alışveriş merkezinde su tahliyesi yapılıyor. Veysel Karani Mahallemizde 5 vatandaşımızı kaybettik. En ağır kayıplarımızın olduğu bölge burası. Bugün daha da iyi olacağız ve pazar günü toparlanacağımızı söyleyebilirim."
ŞEHİR SUSUZ KALDI
Sel sularının kanallara karışması sonucu musluklardan çamur akması nedeniyle 2 milyondan fazla nüfusa sahip kentin suları kesildi. İçme suyu için su bulamayan vatandaşlara tankerlerle su verilmeye başlandı. Vali Ayhan, "Önümüzde içme suyuyla ilgili bir sıkıntı var. Atatürk Barajı havzamız bizim içme suyu ve kullanma suyu havzamız. Şu an oranın değerleri çamurdan, balçıktan dolayı sıkıntı olmaya başladı. Su değerleri sağlık açısından olumsuz, sıkıntılı. İlgili birimler gerekli çalışmaları yürütüyor, şu an değerler gayet iyi gidiyor. Ama tedbiren de belediyelerimiz ve AFAD koordinesinde içme suyu konusunda vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gayret gösteriyoruz. Ama vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmasını istiyoruz. Çünkü bu bir afet ve Atatürk Baraj havzası olağanüstü bir su aldı. Ama bu çamurlu su olunca arıtmalar buna yetişemedi" diye konuştu.
ŞANLIURFA TARİHİNİN EN BÜYÜK AFETİ
Sel felaketinin ardından kentte 2 bini asker olmak üzere 10 bine yakın personelle çalışma yürütüldüğünü anlatan Vali Ayhan, şöyle devam etti:
"Şu an 10 bine yakın personel çevre illerden binlerce araç takviyesi geldi. Sadece 2 bin asker burada çalışıyor. Bu afet büyük bir afet. Şanlıurfa tarihinin belki yüzyıl tarihinin en büyük afetidir ama üstesinden geldik. Şu an 15 kaybımız var, 1 aranan TIR sürücüsü var. Şanlıurfa Müzesi´nde yoğun çalışmalarımız sürüyor. Hasar ve zarar tespitlerimiz devam ediyor. Zararı bulunan vatandaşlarımıza 10´ar bin lira ödemelere başladık. Devletimiz güçlüdür, vatandaşlarımızın zararları karşılanacak. Kentimizin kadim tarihi olan Balıklıgöl´de tarihi eserlerimizin zarar görmesi bizleri ayrı hüzünlendirdi"
SU FIRSATÇILIARINA YASAL İŞLEM YAPILACAK
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, su fiyatlarında fahiş oranda artış yapanlar hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi. Vali Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her felaketi fırsat bilen fırsatçılar tarafından su fiyatlarına fahiş bir artış yapıldığına dair haberler duyuyoruz. Bu konuyu hukuken yakından takip edeceğim. Ekiplerimizle beraber sahada denetimler yapıp buna fırsat vermeyeceğiz ve gerekli yasal işlemleri yapacağız" dedi.
BELEDİYE MÜZE OTOPARKI SU DOLDU, ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ
Kentte etkili olan sel felaketinde Şanlıurfa Müzesi´nde bulunan kapalı otoparkın suyla dolması sonucu yaklaşık 200 araç hasar gördü. Araçlarının otoparktan çıkarılması için 3 gündür otopark önünde bekleyen vatandaşlardan İzzet Asilsoylu, "Otoparktan araçlarımızın çıkarılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise otoparkta su tahliyesi yapıldığını aynı zamanda oluşan balçığın temizlendiğini ve çalışmaların tamamlanmasıyla araçların sahiplerine teslim edileceğini belirtti.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2023-03-17 13:30:08

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