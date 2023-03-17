Şanlıurfa'da sel felaketinde can kaybı 16´ya çıktı, 1 kişi aranıyor (3)

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HASTANEDE TEDAVİ GÖREN YARALI YAŞAMINI YİTİRDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'daki sel felaketinde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi. Böylece sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Hasan KIRMIZITAŞ

2023-03-17 15:35:02



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