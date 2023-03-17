Şanlıurfa'da sel felaketinde can kaybı 16´ya çıktı, 1 kişi aranıyor (5)

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3 BAKANDAN SEL BÖLGESİNDE İNCELEME

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'nın Süleymaniye Mahallesi´nde inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmalarını takip eden bakanlar, son duruma ilişkin Vali Salih Ayhan´dan bilgi aldı.Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2023-03-17 16:56:57



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