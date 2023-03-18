

Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'daki, sel nedeniyle su basan otoparkta çamurla kaplanan 170 araç, çıkarıldı. 16 kişinin hayatını kaybettiği selde kaybolan TIR şoförü Emin Ergün ise aranıyor. Çalışmalar sırasında, TIR'ın parçalarına ulaşıldığı belirtildi.

Şanlıurfa'da 16 kişinin hayatını kaybedip, 30 kişinin yaralandığı sel nedeniyle farklı bölgelerde su tahliye ve temizlik çalışmalarına, gece gündüz aralıksız devam ediliyor. Sağanağın ardından taşan Karakoyun Deresi çevresindeki bölgelerde oluşan çamur tabakalarını temizleme ve su tahliye çalışmaları, asker ile korucuların desteğiyle yürütülüyor. Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayanların ihtiyaçları ise tankerlerle yapılan takviye suyla giderilmeye çalışılıyor. Sel nedeniyle içme sularındaki kirlilik ve çamurlu oluşundan dolayı yapılan kesinti sonrası sabah saatlerinde kısmi olarak bazı bölgelere su verilmeye başlandı.

Selden yüzlerce aracın hasar gördüğü kentte, Şanlıurfa Müzesi yanındaki su basan otoparktan 170 araç da ekipler tarafından çıkarıldı. Araçları otoparktan çıkarılanlar, yetkililere teşekkür etti. Araçların ekiplerce hasar tespiti yapıldıktan sonra sahiplerine teslim edileceği kaydedildi.

Öte yandan Şanlıurfa-Bozova yolunda sel sularına kapılan ve en son gördüğü manzarayı cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medya hesabından paylaşan TIR şoförü Emin Ergün'ü, bölgede arama çalışmaları sürdürülüyor. Atatürk Barajı yakınındaki Yalıntaş Mahallesi'nde jandarma ve su altı dalgıç ekipleri, botlarla aramalarına devam ediyor. Aramalarda sel sularında savrulan TIR'ın parçalarına ulaşıldığı belirtildi.

Bölgede bu akşam beklenen sağanak için de halk, park halindeki araçlarını battaniye ve bezler ile örterek önlem almaya çalışırken, deprem nedeniyle çadırlarda kalanlar ise güvenli alanlara ve yakınlarının yanına yerleşti. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-03-18 11:40:44



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