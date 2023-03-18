

BEYAZGÜL: ACİL UYARI ALARMI BİZİ KURTARDI

Şanlıurfa´da selin ardından yaşanan kesintinin ardından kente kısmi olarak su verilmesine başlandı. Şanlıurfa´nın içme suyu yönünde arıtma tesislerinde acil uyarı alarm verilmesiyle kapakları kapatarak önemli bir zayiatın önüne geçtiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Eğer kapaklar kapatılmamış olsaydı, 12 bin ton çökelti olacaktı. Bu çökeltiyi temizlemek 3 ay sürebilirdi. Şebekelerimiz kısmen bozulacaktı ve uzun süre Şanlıurfa bu hasarlarla uğraşmış olacaktı. Arkadaşlarımızın burada çabuk hareket etmesi, aslında şehri ikinci bir felaketten önlemiş oldu" dedi.

Kentte sel felaketin ardından su arıtma tesisindeki pompaların çalışmaya başladığını belirten Beyazgül, "Pompalarımızın tamamının çalıştığını gördük. Saatte 12 milyon metreküp suyumuzu şehrimize vermeye başladık. Son durum şu, şehrinin arıtma tesisinden şebekelere su akışı sağlandı. Aşağı kotlara su gelmeye başladı, akşama doğru şehrin tamamına su verilecek şekilde planlama yapılmış durumda" diye konuştu.

Şebeke suyuna kanalizasyon suyunun karıştığı iddialarının asılsız olduğunu söyleyen Beyazgül, teknik olarak yaptıkları incelemelerde bu durumun gerçek dışı olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Zeynel Abidin Beyazgül, kent genelinde insanların kullanım ve içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak için hazır su dağıtımının devam edeceğini de vurguladı.

Kentte akşam saatlerinde yağış beklendiğini ve gerekli önlemleri aldıklarını da anlatan Beyazgül, "Meteoroloji metrekareye 50-75 kilo arası yağış düşme ihtimalini bize bildirdi. Ama biz en kötüye göre tavrımızı alacağız, bir felaket gördük çünkü. Vatandaşlarımızın da önlem olarak bodrum katlarda ve dere yakınlarında bulunmayarak önlem alması gerekiyor. Bir selin oluşturacağı felaketleri çok yakından gördük. Herkesin çok titizlikle hareket etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-03-18 14:04:14



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