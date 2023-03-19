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BAKAN SOYLU, KAVŞAKTA İNCELEME YAPTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 kişinin hayatını kaybettiği Abide Köprülü Kavşağı alt geçidinde inceleme yaptı. Bakan Soylu, alt geçitteki çamur tabakalarının temizlendiğini ve çalışmaların sona geldiğini söyledi. Söz konusu alt geçit, aydınlatma ve onarım çalışmalarının ardından trafiğe açılacak. Buradaki incelemenin ardından Soylu, selin vurduğu Süleymaniye Mahallesi'nde inceleme yapıp, afetzedeler ile görüştü. Öte yandan bölgede çamur temizliğine katılan askerlere, vatandaşlar destek oluyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-03-19 16:05:02



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