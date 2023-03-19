Şanlıurfaspor - İnegölspor: 8-0

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Feridun Daldaç, Kemal Mavi, Ferdi Karadoruk
ŞANLIURFASPOR: Aydın Feyyaz, Kemal Rüzgar (Dk.64 Yakup Alkan), Bünyamin, Doğancan (Dk.65 Alpay Koçaklı), Erkam, Mehmet Yiğit, Semih (Dk.46 Seyit), Mehmet Alp (Dk.60 Adem Eren), Mert Çapar, Barış (Dk.78 Abdulsamet)
İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi Niyazi Batuhan (Dk.36 Ersel), Metincan, Sefa (Dk.36 Yasin Palaz), Yılmaz, Orhan (Dk.36 Gökhan), Erman Bulucu, Alperen, Uğur Utlu, Volkan, Ömer Faruk
GOLLER: Dk.1 ve 7 Doğancan, Dk.11 Bünyamin, Dk.27 ve 60 Kemal Rüzgar, Dk.73 Yakup Alkan, Dk.89 Mert Çapar, Dk.90 Alpay Koçaklı (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: Kemal Rüzgar (Şanlıurfaspor), Erman (İnegölspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği İnegölspor´u 8-0 mağlup etti.
1'inci dakikada Kemal Rüzgar´ın pasıyla kale önünde topla buluşan Doğancan'ın sert şutu ağlara gitti:1-0ç
7´nci dakikada Mehmet Yiğit´in pasıyla kale önünde buluşan Doğancan, plase vuruşla filelere buluşturdu: 2-0
11'inci dakikada Mert´in ceza alanına ortasına iyi yükselen Bünyamin kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 3-0.
27'nci dakikada kale önünde topla buluşan Kemal Rüzgar´ın, sert vuruşu filelerle buluştu: 4-0.
61'inci dakikada Mertin pasıyla buluşan Kemal Rüzgar'ın kafa vuruşu ağlara gitti: 5-0
73´üncü dakikada Barış´ın pasıyla kale önünde buluşan Yakup Alkan´ın plase vuruşu filelere gitti: 6-0
89´uncu dakikada Barış´ın pasında kale önünde buluşan Mert Çapar, güzel vuruşuyla topu filelere gönderdi: 7-0
90'ıncı dakikada Barış´ın pasıyla buluşan Alpay Koçaklı'nın sert şutu ağlara gitti: 8-0DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2023-03-19 16:10:41
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