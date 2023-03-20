Şanlıurfa'da 10 bin personel ile çamur temizliği (2)

5 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ALT GEÇİT TRAFİĞE AÇILDI
Şanlıurfa'da selde 5 kişinin hayatını kaybettiği Abide Köprülü Kavşağı alt geçidi, çalışmaların tamamlanması ile yeniden trafiğe açıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 6 gün sonra açılan alt geçitte incelemelerde bulundu.
Öte yandan selin vurduğu Sülemaniye, Akabe, Eyyübiye mahallerinde oturanlardan su faturası alınmayacağı bildirildi. Temizlik nedeniyle su tüketiminin arttığı bölgede, çalışmaların ise son aşamaya geldiği kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2023-03-20 15:52:56
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