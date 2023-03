Şanlıurfa'da 10 bin personel ile çamur temizliği (3)

BAKANLAR SELİN BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da koordinasyon toplantısına katıldı.Toplantının ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kentte yürütülen temizlik çalışmalarında sona gelindiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Şanlıurfa'da, 10 bin 686 personel çalışmaları yürütüyor. 810 ulaşım aracı görev yaptı. Şanlıurfa dışından 40 belediye aracı ve personelleriyle burada görev yaptılar. 13 konut ağır hasarlı ve yıkılma konumuna geldi. 812 araç hasar gördü. Bir kısmı pert, bir kısmı tamir edilecek. 1499 eşya hasar gördü. 1161 vatandaşımıza can suyu olarak AFAD tarafından nakdi yardım yapıldı. İş yerlerine de 10'ar bin lira can suyu ödemesi yapıldı. Araçlarla ilgili arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine de her türlü destekte bulunmaya devam edilecek."

'MÜZEDE 40 BİN ESERİN TAHLİYESİ YAPILDI'

Şanlıurfa´da yaşanan sel fekalekin ardından Amazon Kraliçesi'nin mozaiklerinin sergilendiği müzeden 40 bin eserinl tahliyesinin yapıldığına işaret eden Bakan Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü.

"Şanlıurfa´da ilk günden itibaren bir çalışma başladı. Bu müze önemli bir müze. 40 bin eserin tahliyesi tamamlandı. Eserlerin her biri çok kıymetli. Tarihi eserlerin depolardan tahliyesi itina ile yapılıyor. Mozaiklerin bulunduğu alanda kamera kaydıyla temizlik çalışmaları titiz bir şekilde devam ediyor.Ben burada unutuğum güvenlik korucularına çok teşekür ediyorum. Onlar da bu selde canla başla çalıştılar"

'SIRRIN VE KARAKOYUN DERESİ'NDE DERE ÜSTÜ AÇILMASI ÇALIŞMALARINI TAMAMLAYACAĞIZ'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de yaptığı açıklamasında, "Şanlıurfamızda 16, Adıyaman´da 3 toplamda 19 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kamu olarak 98 iş makinası, 55 arasözümüz, 150 orman çalışanımız olmak üzere sahada hizmet veriyorlar. Sırrın ve Karakoyun Deresi'nde dere üstü açılması çalışmalarını tamamlayacağız. Bundan sonra yapılmasını istediğimiz derelerin belirli altgeçit altından geçiyor olmasını dikkate alarak yeni projelendirme çalışması içerisindeyiz" dedi.

NEBATİ: YÜZDE 90 ÜZERİNDE İŞLEMLER BİTMİŞ DURUMDA

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise, "Yüzde 90 üzerinde işlemler bitmiş durumda. Bundan sonraki aşama DSİ başta olmak üzere belediyelerle yapılacak çalışmalardır. Tahammülümüz yok. Bundan sonra aynı senaryonun yaşanmaması için önlemleri almamız gerekiyor. Hasarların tespit edilmiş olduğu, sokakların ve evlerin yaşanılır halde olduğu bir günle İnşallah Ramazan ayına girmiş olacağız" diye konuştu. (DHA)Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

